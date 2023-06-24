Губернатор Прикамья призвал пермских служащих ЧВК «Вагнер» следовать приказам ВС РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня отреагировал на ситуацию с ЧВК «Вагнер». В своем телеграмм-канале он опубликовал обращение, в котором в том числе призвал уроженцев Пермского края, проходящих службу в рядах частной военной компании подчинятся приказам Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пермский край – вместе с Президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины. В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации – доверяйте только официальной информации. В ЧВК «Вагнер» есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся» - заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20-25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

С призывом не подчиняться Евгению Пригожину и выполнять приказы российского президента к бойцам ЧВК «Вагнер» обращались Минобороны и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент Владимир Путин в специальном обращении в связи с инцидентом заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене стране. Действия ЧВК он посчитал мятежом и ударом по России.

Дмимтрий Астахов, Пермь