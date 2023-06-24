Кредитному рынку придется остыть

Центробанк ужесточает регулирование необеспеченных потребительских займов. С 1 сентября для банков повысятся надбавки по таким ссудам. Это означает, что организациям придется резервировать больше средств под каждый кредит. Следовательно, оформление продуктов станет менее выгодным. Гражданам с долговой нагрузкой теперь будет сложнее получать ссуды. Зато банки смогут сформировать запасы на случай потерь, пояснил регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом, как отмечают аналитики, темпы потребительского кредитования в стране активно растут и сейчас находятся на рекордном за два года уровне. Именно это и вызывает опасения регулятора, полагает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Это ответная мера на рекордные темпы роста потребительского кредитования.

Хуже всего, что это происходит на фоне сокращения или стагнации реальных доходов населения. Так что, конечно, сохранение таких высоких темпов кредитования может привести к негативным социальным последствиям.

Это может проявиться в том, что по текущим кредитным портфелям у банков сильно растут ожидаемые потери, то есть те дефолты, которые еще не реализовались, но вполне вероятны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Именно поэтому Банк России пытается охладить рынок».

Решение регулятора коснется 66% займов наличными и 82% кредитных карт. Получать одобрения по таким продуктам станет сложнее десяткам миллионов россиян, рассуждает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Это коснется клиентского сегмента приблизительно в 50-70 млн человек. Банки несколько скорректируют свою политику в области управления рисками. У них будет приоритетный сегмент — держатели зарплатных карт. Кроме того останутся клиенты, которые раньше брали кредиты, исправно гасили их в срок. И, возможно, какие-то достаточно обеспеченные клиенты с улицы. Все остальные для них просто принесут определенные сложности.

Во-первых, процент отказов будет больше, степень одобрения снизится. Во-вторых, для клиентов могут действовать дополнительные комиссии в случае обнаружения просрочки на ранней стадии. И это, конечно, будут плохие новости для заемщиков со смешанной кредитной дисциплиной, что, собственно, и заставит, по идее Банка России, относиться к финансовому планированию более рационально — где-то экономить, где-то стараться сократить долговые обязательства».

Сами банки не сильно пострадают от охлаждения рынка потребительского кредитования, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. По их словам, кредитные компании уже сформировали большой портфель по займам, который будет генерировать доход на протяжении минимум трех лет. Кроме того, считают аналитики, финансовые организации могут больше сосредоточиться на обслуживании корпоративных клиентов.

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Иван Хорушевский