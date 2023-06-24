Глава кубанских единороссов Николай Гриценко заявил о поддержке президента в ситуации мятежа

Глава кубанских единороссов и первый вице-спикер регионального парламента Николай Гриценко заявил о поддержке президента в ситуации ЧВК «Вагнер», действия которой глава государства квалифицировал как мятеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Полностью согласен с нашим Верховным Главнокомандующим. Никакие внешние угрозы никогда не могли сломить наш народ. Все внутренние распри играют только на руку тем, кто ждет уничтожения не только нашей страны, но и всего русского мира. Но никогда этого не будет! Россия — сильна, Россия — едина. Мы с Президентом!» — приводит слова Николая Гриценка пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Накануне в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по его позициям. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов».

Утром в субботу президент России Владимир Путин обратился к согражданам. Он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram