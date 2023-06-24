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Задержан предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 61-летний водитель фуры DAF задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП на Стригинском мосту. Авария произошла 22 июня, погибли пять человек.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

МВД установило, что водитель DAF столкнулся с легковым автомобилем Geely Atlas. В результате легковушку зажало между двумя большегрузами. Фура, ехавшая перед Geely, столкнулась с еще одной фурой.

Среди погибших — мужчина в возрасте 56 лет, две женщины в возрасте 54 и 36 лет и два младенца.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Анастасия Еремина

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