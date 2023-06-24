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В Ярославле водителя автобуса будут судить за ДТП с пострадавшими пассажирами

43-летний водитель автобуса маршрута №2 обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вредя здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Ъ-Ярославль

Место происшествия

Фото: Ъ-Ярославль

ДТП произошло 12 августа 2022 года. Автобус врезался в стоящий на светофоре грузовик «Мерседес». Пострадали 3 пассажира в салоне автобуса. Серьезнее всего женщина 1969 года рождения, чьи травмы относятся к тяжкому вреду здоровью.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Следователи пришли к выводу о виновности водителя автобуса, который «во время движения не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ с учетом интенсивности движения, и произвел наезд на грузовой автомобиль». Также уточняется, что пассажиры получили травмы в результате «резкого торможения» автобуса.

Уголовное дело водителя передано в суд и в ближайшее время будет передано рассмотрено по существу. Перевозчиком на автобусном маршруте №2 летом 2022 года было ООО «Автомиг».

Андрей Иванов

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