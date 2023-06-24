Запрещенное движение призывало пермяков на митинг

Краевой минтеррбез сообщил о распространении в социальных сетях призывов к проведению сегодня незаконных массовых публичных мероприятий-митингов, сообщает телеграмм-канал ведомства.

По данным ведомства, сведения распространяются движением «Весна». «Никаких уведомлений в органы государственной власти и органы местного самоуправления Перми и Пермского края о согласовании публичных мероприятий в эту дату не подавалось» - отмечается в сообщении ведомства.

Проведение несогласованных мероприятий и размещение призывов к ним незаконно, добавляют в министерстве.

Молодежное движение «Весна» (признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов) было включено в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в октябре 2022 года.

В прошлом году движение «Весна» призывало пермяков на несогласованную акцию. Акция не состоялась.