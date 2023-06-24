У Пермской судоверфи сменился основной учредитель

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) изменило структуру собственников. По данным «СПАРК-Интерфакс», 21 июня в ЕГРЮЛ была внесена запись о переходе 94,27% долей в уставном капитале общества, принадлежавших АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», в собственность АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК). Оставшиеся 5,73% сохранило за собой ООО «ПНППК-Морская электроника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

ФРПК является центром холдинга из хозяйственных обществ с госучастием, куда входят также Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования. Именно ФРПК курирует проект по развитию судостроения в Прикамье.

На прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме ФРПК подписал договор об инвестировании в развитие Пермской судоверфи с российским IT-холдингом Sitronics Group. Это материнская компания санкт-петербургского производителя судов на электротяге «Эмпериум», который является одним из крупнейших заказчиков ПСВ. Сообщалось, что Sitronics Group планирует модернизировать производство Пермской судоверфи, чтобы на ней также можно было строить электросуда. Сумма предполагаемых инвестиций не раскрывалась.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда КРПК выкупила площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое с 2015-го находится в банкротстве. Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Изначально возрожденное предприятие выполняло межнавигационный ремонт судов и производило металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В прошлом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу «Эмпериума». Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб