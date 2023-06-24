Прокуратура проверит авиакомпанию, не пустившую семью на самолет в Челябинске

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку после того как семью из трех человек не пустили на борт самолета Челябинск – Сочи. Надзорное ведомство оценит действия сотрудников авиакомпании «Победа» и аэропорта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным СМИ, челябинку с двумя детьми не пустили на рейс из-за того, что свидетельства о рождении детей были заламинированы. Вернуть деньги за пропавшие билеты авиакомпания отказалась.

Транспортная прокуратура в ходе проверки оценит исполнение требований законодательства по защите прав потребителей со стороны авиаперевозчика и авиапредприятия.

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