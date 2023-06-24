В Удмуртии отремонтировали более 50% дорог

53% дорог отремонтировали в Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на сегодняшний день. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, работы ведутся на 50 объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Проведено 18 рабочих комиссий и три объекта уже сданы. Сейчас дорожники работают во всех городах, входящих в ижевскую агломерацию — это Ижевск, Сарапул, Воткинск и Можга. Также ремонты проводятся в 11 районах республики. В июле дорожники приступят к работам и в последнем незадействованном пока ремонтами районе — Шарканском»,— прокомментировал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения и удобству пешеходов и маломобильным гражданам. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью занижаются бортовые камни, а на пешеходных переходах устанавливаются искусственные дорожные неровности.

Ремонт дорог планируется завершить к октябрю.