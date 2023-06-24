ТАСС: оборону десантных кораблей проекта 23900 усилят артустановкой АК-630М-2 «Дуэт»

Противоракетная оборона десантных кораблей-вертолетоносцев (УДК) проекта 23900 будет усилена корабельной автоматической артиллерийской установкой АК-630М-2 «Дуэт», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. В рамках проекта на керченском судостроительном заводе «Залив» строят два корабля — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Как уточнил собеседник агентства, изначально противоракетную оборону УДК планировалось обеспечивать в основном с помощью ЗРПК «Панцирь-М», но теперь ее усилят установкой АК-630М-2 «Дуэт». «Она будет обеспечивать уничтожение противокорабельных ракет и других видов управляемого оружия»,— рассказал неназванный источник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона.

По его словам, решение усилить противоракетную оборону было продиктовано опытом эксплуатации надводных кораблей во время военной операции на Украине.

Корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» заложили на заводе «Залив» 20 июля 2020 года. АК-630М-2 входит в состав вооружения больших десантных кораблей проекта 11711 «Иван Грен» и Петр Моргунов», а также малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М».

Лаура Кеффер