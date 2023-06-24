Пермский правозащитник включен в список иноагентов

Министерство юстиции России сегодня, 23 июня, внесло в перечень иностранных агентов семь человек и одну организацию. Среди объявленных иностранными агентами — меценат, экс-руководитель «ЮКОСа» Леонид Невзлин, депутат Мосгордумы Евгений Ступин, московский политик, доцент МГУ Михаил Лобанов, научный журналист Илья Колмановский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди внесенных - профессор Роберт Латыпов, бывший глава пермского «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). Основание для включения: пермский правозащитник выступал против спецоперации на Украине, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях», участвовал в создании материалов иностранных агентов.

Напомним, Роберт Латыпов является фигурантом уголовного дела, которое этой весной возбудило ФСБ. Правозащитник, который выехал в ФРГ, подозревается в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала».