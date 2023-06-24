Семеро детей пострадали при пожаре в Кемерове

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту пожара в котором пострадали семеро детей. Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило дежурным службам 23 июня.

В прокуратуре региона уточнили, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Сейчас пострадавшие находятся в медучреждении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным СУ СКР по Кемеровской области, дело возбуждено по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Оксана Павлова