Курс доллара. Прогноз на 26–30 июня

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рубль торгуется около важного уровня сопротивления в 85 руб./$ До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 84–86,2 руб./$. Рубль торгуется около важного уровня сопротивления в 85 руб./$. При пересечении этой отметки можно ожидать движения в рамках 1,2 руб., что выражается в верхней границе 86,2 руб./$. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию данных по ВВП США и ценовому индексу ВВП США. Участники рынка прогнозируют повышение ценового индекса ВВП США до 4,2%. Реализация этого прогноза приведет к усилению негативных настроений на рынках и укреплению доллара США против локальных валют. Хотя на рубль это будет оказывать влияние в меньшей степени. Отметим, что дополнительный негатив приходит от снижающихся котировок нефти, которые теряют в цене на фоне ожиданий рецессии мировой экономики из-за повышения процентных ставок мировыми центральными банками.

Денис Буйволов,

аналитик Не видим выраженных поводов ни для заметного укрепления, ни для дальнейшего ослабления российской валюты Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 82–85. Можно предположить, что в начале недели российская валюта способна укрепиться на фоне прохождения через пик налогового периода. Вместе с тем с учетом очередного спада нефтяных котировок, усиления глобального доллара, а также сохраняющегося повышенного спроса импортеров на иностранную валюту ожидать, что рубль отвоюет у основных валют заметные позиции, не приходится. Во второй половине предстоящей недели, по завершении налогового периода, доллар может вернуться к текущим значениям. На данный момент мы не видим выраженных поводов ни для заметного укрепления, ни для дальнейшего ослабления российской валюты.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Большинство негативных факторов для российской валюты не носит угрожающего характера Рубль выглядит относительно стабильно с учетом глобального укрепления доллара, существенного снижения нефтяных котировок и введения очередного пакета ограничений со стороны ЕС. Большинство негативных факторов для российской валюты не носит угрожающего характера, однако вербальные интервенции в пользу более слабого рубля со стороны властей и сдержанная инфляция лишают рубль возможной поддержки в будущем. Налоговый период скорее сдерживает волатильность рынка, чем оказывает реальное влияние на внутренние валютные торги. Пик налоговых выплат приходится на середину недели, поэтому можно ожидать активизации предложения валюты в начале недели. Тем не менее диапазон курса доллара 83,5–85,5 руб. продолжает выглядеть равновесным в текущей ситуации.

Егор Жильников,

главный аналитик Мы ориентируемся на восстановление нефтяных котировок, что также будет на пользу рублю На валютной секции Московской биржи в ключевых валютных парах не наблюдается явных сигналов к формированию направленной динамики, при этом торговая активность фактически не меняется на протяжении недели. С одной стороны, сложности с репатриацией средств экспортерами и стабильный импорт поддерживают позиции иностранных валют, с другой стороны, технически начинают прослеживаться первые сигналы к коррекции, что может быть поддержано активизацией экспортеров перед налоговыми выплатами. На следующей неделе мы ожидаем снижения доллара в диапазоне 83,5–84,5 руб. Основным фактором поддержки национальной валюте может выступить активизация экспортеров в преддверии налоговых выплат. Мы ориентируемся на восстановление нефтяных котировок, что также будет на пользу рублю. В случае если эти факторы не окажут поддержки, то доллар, скорее, продолжит свою консолидацию.