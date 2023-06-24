В Чувашии горела птицефабрика «Юрма»

Пожар на территории птицефабрики ООО «Агрохолдинг "Юрма"» в поселке Новые Лапсары Чебоксарского района Чувашии потушили в 23:48 пятницы. Как сообщило ГУ МЧС по региону, горел ангар на площади 400 кв. м, в котором ранее был цех по разведению сельскохозяйственной птицы. Сейчас объект не эксплуатируется.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в 22:16 час. К тушению пожара были привлечены силы и средства по рангу № 2: 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Локализовать горение им удалось к 23:15 час.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"