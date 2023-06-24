Что о муниципальном стандарте говорят в регионах

В ряде регионов принципы инвестиционного стандарта уже внедряются на местах. Например, в Башкирии, говорит замглавы администрации Мелеузовского района республики Альберт Таймасов, уже существует около 40 требований муниципального инвестстандарта — как результат четырехлетней работы. Поэтому, полагает он, подготовленные Минэкономики показатели — это минимум, который необходим для старта, и, «если хотя бы эти требования будут выполняться, будет и понимание инвестиционного потенциала и потребности территорий». В целом же, считает господин Таймасов, «речь идет о применении регионального стандарта к специфике муниципалитетов — необходимо взаимодействие региональных и местных властей, и тогда через два-три года это заработает в полной мере».

Как поясняет зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, «муниципальный стандарт станет продолжением регионального и даст возможность реализовывать проекты максимально эффективно и правильно». Сейчас в Московской области на сопровождении находятся более 1 тыс. крупных проектов, которые реализуются в 60 муниципалитетах региона. «Не имея сильной команды в муниципалитете, невозможно качественно реализовать инвестпроекты»,— говорит она. По ее словам, в Подмосковье внедрен рейтинг, который позволяет ежеквартально оценивать работу в муниципалитетах по таким показателям, как инвестиции, налоги, рабочие места, количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также система «Бизнес» для получения обратной связи от инвесторов.

Евгения Крючкова