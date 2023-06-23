В Анапе при пожаре в частном доме пострадали два человека

В Супсехе в частном доме произошел пожар, в котором пострадали два человека. «Скорая» доставила их в городскую больницу Анапы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании дома на улице Серебряная пожарным поступило в 16:40. Площадь пожара составила 120 кв. м. В 17:22 его локализовали, еще через восемь минут удалось ликвидировать открытое горение.

К 18 часам последствия пожара были ликвидированы. К работе привлекалось пять единиц техники и 23 человека.

Татьяна Ручкина

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