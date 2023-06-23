В гражданских больницах Петербурга начнут лечить участников боевых действий на территории Украины

Шесть гражданских больниц Петербурга будут адаптированы под лечение участников боевых действий на территории Украины. Об этом 23 июля заявил вице-губернатор Олег Эргашев в ходе мероприятия в 442-м военном клиническом госпитале МО РФ, пишет «Фонтанка».

По данным издания, принимать бойцов будет Мариинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Обсуждение приспособления гражданских клиник под лечение приехавших с территории проведения военной операции обсуждались осенью прошлого года, отмечает «Фонтанка». При этом некоторые больницы города начинали подготовку к задействованию их медсостава для этих целей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте