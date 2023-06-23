Компанию, ликвидирующую свалку на улице Землячки в Воронеже, обвинили в появлении возле нее новой свалки

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило претензию ООО «Зеленая точка» за причинение ущерба почвам, допущенном при рекультивации свалки по улице Землячки, 29 в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.

В апреле 2023 года инспекторы обнаружили у свалки «захламление земель отходами четвертого класса опасности» — строительными, отходами стекла, пластика, боем кирпича, отходами металлолома, остатками полипропиленовых труб, упаковкой геосинтетиков — на общей площади 200 кв. м. Размер вреда управление оценило в 13,5 млн руб. Если компания добровольно не выплатит ущерб, ведомство намерено обратиться в суд.

Напомним, белгородское ООО «Зеленая точка» стало победителем торгов на ликвидацию крупной (7,8 га) свалки на улице Землячки в декабре 2022 года. Цена контракта составила 231 млн руб. До конца 2023 года подрядчик должен изъять захороненную массу отходов, устроить подстилающие гидроизолирующие слои, вернуть на них мусор и установить поверхностный изолирующий слой с системой газоотведения.

Подробнее о торгах — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин