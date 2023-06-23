DOGMA в первом полугодии сдала точно в срок семь домов в Краснодаре

Строительная компания DOGMA в 2023 году сдала в эксплуатацию более 210 тысяч кв. м.

По объему текущего строительства жилых объектов девелопер уверенно занимает 4 место в России – это более 1,8 млн квадратных метров.

В первом полугодии точно в срок сданы 7 новых домов микрорайона «Самолет». Площадь готового жилья превышает 148 тысяч кв. м, коммерческой недвижимости – 15 тысяч кв.м. Все дома относятся к классу «Комфорт-плюс», имеют широкий выбор вариантов квартир, от мини-студий до просторных трехкомнатных. Квартал расположен вблизи от парковой зоны, оборудован спортивными и детскими площадками, зонами для отдыха и игры в шахматы. В планах застройщика до конца года сдать еще более 530 тысяч кв. м жилья.

«Самолет» - один из крупнейших строительных проектов на юге, расположен в районе Западного обхода. Название комплекса выбрано неслучайно - все литеры будут носить имена людей, связанных с авиацией. Общая площадь микрорайона составит 183 га, на территории планируется возвести 66 многоквартирных домов, из которых 24 уже сданы. В совокупности здесь будет более 32 тысяч квартир.

Напомним, что на данный момент в Краснодаре DOGMA возводит два современных многоэтажных жилых комплекса – «Рекорд» и «Парк Победы», а также два больших микрорайона – «Самолет» и «DOGMA PARK». В проекты включены все необходимые элементы городской экосистемы – школы, детские сады, медицинские центры, магазины, ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха.

На текущий момент девелопер строит 25 социальных объектов: 8 современных школ и 17 детских садов. Что составляет более 20% от всех возводимых общеобразовательных и дошкольных учреждений в Краснодаре. Проекты школ предусматривают специальные аудитории для саморазвития и творчества: классы по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии, музеи, лаборатории 3D-моделирования, библиотеки с зонами коворкинга и издательскими центрами. Прилегающая территория включает поле для мини-футбола, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, а также площадки для проведения торжественных мероприятий.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

ООО Специализированный застройщик «Догма»

ООО Специализированный застройщик "Самолет 4»

ООО Специализированный застройщик «Догма-Парк 21»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

https://1dogma.ru