В Краснодаре будут судить парня, который в подростковом возрасте избил человека и совершил грабеж

В Брюховецком районе будут судить 19-летнего парня, который три года назад избил человека, совершил грабеж и кражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

В сентябре 2020 года 16-летний подросток, находясь на улице Маяковского в Краснодаре, встретил 40-летнего местного жителя. Между ними возникла ссора, в ходе которой несовершеннолетний не менее десяти раз ударил кулаками и ногами по голове и туловищу своего оппонента, причинив тяжкий вред его здоровью.

В октябре того же года ночью подросток встретил на улице Чапаева в Краснодаре ранее незнакомого ему 24-летнего молодого человека, на шее которого увидел золотую цепь. Он шел за потерпевшим, в какой-то момент сдернул украшение и скрылся. Позже ювелирное изделие стоимостью более 23 тыс. руб. он продал в три раза дешевле.

Через несколько дней ночью на улице Красной подросток встретил случайного 49-летнего прохожего с мобильным телефоном престижной модели в руках. Парень вошел в доверие к потерпевшему и попросил у него телефон для срочного звонка. Несовершеннолетний скрылся с техникой стоимостью 25 тыс. руб. и впоследствии продал ее за 2 тыс. руб.

Были возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, грабеже и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 159 УК РФ). Однако они оставались нераскрытыми. В 2023 году личность и местонахождение молодого человека установили, а уголовные дела передали для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел краевого управления СКР.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram