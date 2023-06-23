В четырех районах Севастополя флот будет проводить учения

В четырех районах Севастополя флот проведет тренировку со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«На Северном молу, на Южном, в Камышовой и Стрелецкой бухтах ориентировочно до 20.00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой»,— отметил Михаил Развожаев.

Последнее время флот регулярно проводит тренировки со стрельбой. О них все время предупреждают жителей Севастополя, которые волнуются из-за громких звуков.

Татьяна Ручкина

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