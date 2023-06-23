Глава Кубани рассказал о туробъектах Крымского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Крымского района в рамках цикла #МаршрутыКубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В Крымском районе красивейшие прикубанские равнины перетекают в предгорья Большого Кавказа. Неповторимое сочетание горных склонов и долин рек, фруктовых садов и лесов, лавандовых полей и виноградников»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Одним из самых популярных и живописных мест являются лавандовые поля в туристическом комплексе «Долина Лефкадия», расположенном в селе Молдаванское. Там также есть виноградники, трюфельные плантации и платановые аллеи.

Всего в муниципалитете действуют десять винных заводов и небольших виноделен. В поместье «Шато Андре», находящемся в хуторе Школьном, проводят экскурсии по виноградникам, дегустации вин и блюд из фермерских продуктов. В этом же населенном пункте находится источник «Щелоков родник» с открытой купелью. Температура воды в ней круглый год не превышает +11°С.

В муниципалитете также можно посетить памятник «Бабушка-вышка», посвященный первой в России скважине, которую пробурили в 1864 году. Именно с нее началась история русской нефтяной промышленности. Также популярностью пользуется известный грязевой вулкан Шуго в станице Варениковской. Он является одним из крупнейших действующих грязевых вулканов в стране.

Еще одно значимое место в муниципалитете — мемориальный комплекс «Сопка Героев». Его создали в честь 18 тыс. воинов, погибших за легендарную высоту 121.4, которая входила в оборонительную систему немцев «Голубая линия».

Татьяна Ручкина

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