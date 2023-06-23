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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Альфа-банк и принадлежащий ему сервис безналичных чаевых «нетмонет» составили второй народный рейтинг ресторанов tip top. На этот раз, помимо московских и петербургских заведений общепита, посетители оценивали рестораны Сочи. Аналитики сравнили рестораны, кафе, бары и стритфуд по трем критериям: в каких заведениях самый высокий процент чаевых от чека, где получали чаевые чаще всего и в каких ресторанах было больше позитивных отзывов. «Мы надеемся открыть больше новых имен и в дальнейшем планируем добавить новые локации. В третьем рейтинге по итогам третьего квартала появятся новые категории: бары, рестораны, в которые можно пойти с детьми, и веранды»,— заявил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.

Более 90 млн руб. может предоставить ПСБ трем компаниям, работающим в ДНР и Запорожской области, в качестве финансирования по льготным ставкам. Банк подписал первые соглашения в рамках реализации госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах. Сфера деятельности компаний, с которыми подписаны соглашения, затрагивает поставки продуктов питания и медикаментов, а также пшеницы и подсолнечного масла. Условиями программы предусмотрено финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 млн руб. на любые цели по ставке 10% сроком до трех лет. «Финансирование по льготным ставкам предоставляет бизнесу больше возможностей, чтобы успешно вести свою деятельность, закупать товары, оплачивать аренду, расширять ассортимент своей продукции, выходить в новые регионы и многое другое. Заключение первых соглашений с компаниями дает старт реализации столь важной для развития экономики новых регионов программы»,— заявил зампред ПСБ Константин Басманов.

Тинькофф-банк планирует выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием до 5,72 млрд руб. с погашением в феврале 2036 года, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА. На средства, привлеченные за счет размещения облигаций, банк намерен выкупать ипотечные портфели, указано в релизе. Это вторая сделка по размещению ипотечных облигаций для «Тинькофф».

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