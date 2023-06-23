В детском саду свердловского поселка четырехлетняя девочка сломала бедро

Вблизи Арамили в поселке Светлый (Свердловская область) четырехлетняя воспитанница детского сада «Светлячок» получила травму во время прогулки, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК. По данным портала Е1, девочка сломала бедро, неудачно упав во время детских игр.

Как сообщил портал, инцидент произошел 28 марта. Воспитанница играла на площадке вместе с сестрой и, по словам ее мамы ребенка, еще одной подругой. Девочки бегали и ляпали друг друга, во время чего одна из них упала, а затем больше не смогла встать на ногу. Врачи диагностировали девочке закрытый перелом со смещением левой бедренной кости.

«Я считаю, что экспертиза была проведена не полностью и некачественно. В прокуратуре мне сказали, что от садика даже сигнала не было, что ребенок пострадал»,— приводит портал слова мамы ребенка. Также, по ее словам, в полиции отказались возбуждать уголовное дело, «так как не смогли оценить степень тяжести вреда здоровью».

По данным портала, акт о несчастном случае мама девочки получила 20 июня, но не подписала его, так как «решила обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуре». Женщина намерена требовать от детского сада компенсацию морального вреда, причиненного ей и ее дочери.

По словам заведующей детским садом Людмилы Петриковой, воспитатель действовала по должностной инструкции: во время происшествия в детский сад сразу же вызвали скорую помощь и сообщили о травме маме. Однако мама девочки считает, что скорая была вызвана не своевременно. «Сначала позвонили тете, чтобы она приехала забрать, потом только обратились ко мне. Я спросила, вызвали скорую или нет, мне сказали, что не вызвали»,— передает издание слова мамы пострадавшей.

По факту происшествия региональный следственный комитет проводит проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах и причинах произошедшего.

Полина Хабарова

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