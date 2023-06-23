С начала года Сочи посетили 3 млн туристов

Сочи с начала года посетили уже 3 млн туристов. Рост турпотока составляет 3% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Юбилейными гостями оказались супруги и их двое сыновей. Их встретили на перроне железнодорожного вокзала и вручили им соответствующий сертификат и подарочные карты на посещение объектов.

Подсчет туристов ведет ежедневно департамент курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи. Для этого используют данные гостиничной и транспортной статистики, аэропорта, РЖД и мониторинга автомобильных потоков. Также ведется подсчет посещений туробъектов и горнолыжных курортов, потребления продуктов питания и коммунальных услуг.

«В 2023 году мы планируем побить свой собственный рекорд и принять порядка 7,4 миллиона человек. Сейчас в городе единовременно находятся более 170 тыс. гостей. Загрузка отелей в прибрежном кластере приближается к 90 процентам»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте работают более 2,5 тыс. средств размещения. Самыми популярными являются отели категории 4 и 5 звезд. В Сочи открыты 165 рекреационных объектов и 150 км оборудованных туристических троп.

Татьяна Ручкина

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