ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам

Банк России повысит с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Таким образом предполагается повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребкредитам: надбавки позволят накопить дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. При этом повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребкредитования, отметил регулятор.

Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23).

Клиентам с высокими показателями долговой нагрузки (ПДН) давать деньги невыгодно, при этом, по данным от сентября 2022 года, около 14% портфеля микрофинансистов приходилось на рискованные займы. Финансовая организация обязана страховаться на случай невозврата кредита, то есть резервировать процент от каждой ссуды. Чем ненадежнее заемщик, тем выше этот процент.

ПДН — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам.

1 июня 2023 года вступил в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и новые требования к расчету ПДН. В документе уточняются условия, при которых не применяются надбавки по ипотечным кредитам, выданным заемщикам с ПДН не выше 60%, а также упрощается порядок расчета ПДН.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Кредиты перебрали лимитов».

Мария Федотова