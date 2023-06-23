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Коммерсантъ FM
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Мамут опроверг информацию о планах открыть оппозиционное СМИ после переезда в Европу

Российский бизнесмен Александр Мамут прокомментировал сообщения источников «Медузы» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) о его планах запустить медиа, продвигающее либеральную повестку, находясь за границей. Он назвал эту информацию «беспримесной ложью».

Александр Мамут

Александр Мамут

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Александр Мамут

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Как и раньше, когда "Медуза" писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Г. Тимченко (Галина Тимченко, гендиректор ''Медузы''.—''Ъ'') в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед»,— заявил «Ленте.ру» господин Мамут. Бизнесмен заверил, что после продажи холдинга Rambler в 2020 году «не собирался» запускать новое СМИ.

При этом информацию об отъезде из России он не комментировал. Неназванный знакомый Александра Мамута рассказал, что после начала спецоперации бизнесмен переехал в Европу, сейчас «живет на две страны» — в Великобритании и Франции. Собеседник издания добавил, что господин Мамут «очень не хочет попасть под санкции», в связи с чем обдумывает открытие оппозиционного СМИ.

В 2012 году Александр Мамут стал владельцем группы Rambler&Co, объединяющую различные медиа, включая «Ленту.ру». В 2014-м он уволил занимавшую на тот момент должность главного редактора издания Галину Тимченко. В 2020 году господин Мамут продал 45% акций Rambler Сбербанку.

Лусине Баласян

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