В Петербурге у здания военкомата задержали активиста Виталия Иоффе

В Санкт-Петербурге около здания военкомата в Подъездном переулке Адмиралтейского района задержали 52-летнего активиста Виталия Иоффе. Как рассказал «Ъ-СПб» правозащитник Динар Идрисов, инцидент произошел накануне вечером. Он пояснил, что поводом для задержания мог стать отказ общественника от медицинского освидетельствования.

Динар Идрисов сообщил, что материалы в отношении господина Иоффе должны передать в Ленинский районный суд. По какой статье был составлен протокол — не уточняется.

Как пишет издание 47news, дежурный военного комиссариата заявил приехавшему на вызов наряду полиции, что активист якобы пытался ворваться в пункт сбора на военную службу по контракту и угрожал его поджечь. В разговоре с «Ъ-СПб» Динар Идрисов отметил, что Виталий Иоффе «возможно, выражал какие-то эмоциональные высказывания».

Добавим, что активиста Иоффе часто можно встретить в петербургских судах среди тех, кто приходит поддержать граждан, которых обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

Андрей Кучеров

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