На петербургский рынок элитной недвижимости вывели всего три премиальных проекта в 2023 году

На рынок элитной недвижимости Петербурга выведут три-четыре премиальных объекта за весь 2023 год, сообщили 23 июня в пресс-службе строительной компании City Solutions. Это в два раза меньше, чем годом ранее. При этом два объекта строятся на Крестовском острове.

«Уменьшение объемов строительства в первую очередь связано с общегородским дефицитом пятен под застройку, в том числе под элитную недвижимость»,— рассказал гендиректор Beyond (бывшая компания Engel&Volkers) Александр Беляев. По его словам, на Крестовском и Каменном островах почти закончились участки под застройку. При этом там расположено около 90% ЖК премиум-класса Петербурга.

Средняя стоимость одного квадратного метра в премиальных проектах начинается от 620 тыс. руб., что сопоставимо с ценами на жилые объекты во вторичном рынке. Площадь квартир в сегменте начинается от 100 кв. м. с функционалом на две спальни и более.

При этом специалисты отмечают тренд на экономию в сегменте элитного жилья. «Если раньше покупатели рассматривали метраж в 500 кв. м., то сейчас максимум 250 кв. м.»,— заключил гендиректор City Solutions Василий Тимофеев. Он отметил, что покупатели элитного жилья не считают его предметом первой необходимости, для них это — «украшение уже имеющейся коллекции».

Планируется, что премиальная застройка появится и в историческом центре — на Старо-Невском проспекте, Евгеньевской улице, Петроградской стороне и др. Так, по словам господина Тимофеева, элитное жилье может появиться на участке от Московского вокзала до Обводного канала.

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