В Ярославской области возбудили уголовное дело по «теневому обналу» 100 млн рублей

Четыре жительницы Ярославской области подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Предварительно установлено, что четыре женщины 36, 41, 43 и 46 лет создали финансовую организацию для обналичивания денег, не имея специальной лицензии на банковскую деятельность. Офисы теневого банка располагались в Дзержинском районе. С 2019 по 2023 год люди переводили деньги по надуманным предлогам на счета фиктивных фирм, которые контролировались теневыми банкиршами. Потом суммы обналичивали и возвращали заказчикам с удержанием комиссии в 10%. По данным УМВД, подельницы получили нелегальный доход около 100 млн руб.

«Проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей»,— рассказали в областном УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Вся четверка подозреваемых находится под подпиской о невыезде.

Алла Чижова