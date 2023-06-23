В «РИАЛ» до востребования

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении пермского бизнесмена Артура Васильева. Он был признан виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорен к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб. Суд согласился с версией следствия, что 2012 году по инициативе руководства ГК на господина Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода №9, которые «РИАЛ» выкупил на торгах. В итоге Артур Васильев сначала формально продал их другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд «развернул» сделку. Сам Артур Васильев с обвинением не согласился, настаивая в ходе предварительного следствия, что он и господин Борисовец были равноправными партнерами. По утверждению господина Васильева, участки он выкупил за собственные средства и является их законным владельцем, а само уголовное дело считает заказным.



Заявление о привлечении Артура Васильева к уголовной ответственности написал депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Борисовец. Уголовное дело изначально по факту покушения на мошенничество было возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2020 года. Как указал заявитель, еще в 1996 году господин Васильев предложил ему вести бизнес в США, вложившись в акции местных компаний. Господин Борисовец дал ему денег, но ни прибыли, ни возврата не получил. Затем уже в России Артур Васильев предложил ему свои услуги как специалиста по девелопменту и был принят в подконтрольную Борисовцу группу компаний «РИАЛ». В 2009–2010 годах Юрий Борисовец поручил господину Васильеву реализацию инвестпроекта по приобретению земельных участков в Пермском районе, которые ранее входили в имущественный комплекс ФГУП «Пермский племенной конезавод №9». Проект предполагал последующую смену зонирования земли, межевание и продажу под строительство. После приобретения активов их собственниками стали несколько компаний, входящих в ГК «РИАЛ», всего впоследствии было образовано более 90 земельных участков.

Затем Юрий Борисовец решил формально продать участки Артуру Васильеву с целью оптимизации затрат на их подключение к инфраструктуре и сокращения других расходов. При этом фактически ими продолжала распоряжаться ГК «РИАЛ». Сделки были совершены в 2011–2012 годах и оплачены за счет группы компаний господина Борисовца. Сам Артур Васильев выдал генеральную доверенность на распоряжение активами своей подруге Татьяне Леванковой, поскольку понимал, что может быть привлечен к уголовной ответственности по делу о хищении средств оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Ранее он был председателем совета директоров предприятия. Предчувствия не обманули бизнесмена, и в 2013 году он оказался в СИЗО. В 2021 году его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. С целью избежать наложения ареста на земельные участки они опять же формально были проданы сотруднику ГК «РИАЛ» Сергею Богатыреву через госпожу Леванкову. Тем не менее на участки был наложен арест в рамках уголовного дела.

Тогда руководители ГК «РИАЛ» предложили Артуру Васильеву схему действий по снятию земли из-под ареста. В частности, он обратился с иском к Сергею Богатыреву о признании недействительным договора купли-продажи участков, а тот, в свою очередь, о признании права собственности на них. В итоге Свердловский райсуд принял сторону последнего и признал сделку законной. Еще до этого судебного акта, в 2018 году, господин Васильев подписал документы о том, что является номинальным собственником активов и передал право требования денег с господина Богатырева Юрию Борисовцу.

В том же году, реализуя умысел на хищение участков, господин Васильев обратился с апелляционной жалобой на решение Свердловского райсуда, мотивируя требования тем, что Сергей Богатырев так и не оплатил сделку. В итоге решение суда первой инстанции было отменено, а сделка купли-продажи была «развернута». Затем будущий обвиняемый договорился со своим знакомым, что тот обратится в суд с заявлением о признании Артура Васильева несостоятельным. После запуска процедуры банкротства арест с участков был снят, господин Васильев вновь зарегистрировал на них право собственности. Как считает следствие, в дальнейшем их должны были выкупить подконтрольные бизнесмену лица, а ущерб ГК «РИАЛ» составил более 788,1 млн руб.

Сам Артур Васильев с обвинением не согласился. По словам бизнесмена, он не был подчиненным господина Борисовца, а фактически являлся равноправным партнером. В подтверждение своих слов он указывал на факт учреждения ими совместных компаний в США. При этом Артур Васильев заявил, что изначально проект по приобретению земель в Пермском районе он реализовывал совместно с партнерами Владиславом Шинкевичем и Денисом Бронниковым. Юрий Борисовец вошел туда по его предложению как соинвестор, предоставив через свои структуры заем компании, которая выкупала актив. Со слов обвиняемого, все технические и юридические аспекты реализации инвестпроекта он взял на себя.

Господин Васильев настаивал, что сделки по приобретению им земельных участков не были формальными — за каждую он заплатил собственными денежными средствами. Сделки с Сергеем Богатыревым он назвал реальными, отмечая, что об их номинальном характере в гражданских и арбитражных судебных спорах никто не заявлял. Артур Васильев считает, что обвинение основано исключительно на версии лиц из числа сотрудников и руководителей ГК «РИАЛ».

Гособвинение предлагало приговорить Артура Васильева к шести годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. В итоге суд назначил подсудимому указанное наказание, но с лишением свободы условно с испытательным сроком три года. Согласно приговору, земельные участки должны быть возвращены ООО «Пермградстрой», которое контролируется ГК «РИАЛ». Сам господин Васильев пояснил, что будет обжаловать приговор, поскольку виновным себя не считает и полагает, что его уголовное дело является заказным. Также он отметил, что признан банкротом, а земельные участки включены в подлежащее реализации имущество.

Дмитрий Астахов