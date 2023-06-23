В Самаре открылся центр конструкторских разработок «ОДК-Кузнецов»

В Самаре открылся центр конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов», входящего в стректуру «Ростеха». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В строительство нового центра площадью 10 тыс. кв. м было вложено 1,5 млрд руб. Учреждение будет специализироваться на разработке перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики. Здание центра оснащено системами инженерного анализа и проектирования, а также собственными системами хранения и обработки данных. Всего там создано 500 рабочих мест.

В центре также созданы условия для обучения молодых специалистов и будущих инженеров.

Андрей Сазонов