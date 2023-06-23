Выход на биржу пойдет в довесок

Покупателям ушедшего бизнеса придется размещаться на бирже — выпустить в продажу нужно будет не меньше 20% акций. Это будет обязательным условием покупки иностранных активов, заявил «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство хочет, чтобы на фондовом рынке стало больше доступных инструментов. По словам министра, правительственная комиссия уже утвердила это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Привлекут ли инвесторов новые эмитенты? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что бумаги будут пользоваться спросом. Хотя, по его словам, покупать их будут скорее вынужденно:

«Почему на биржу не стремятся российские эмитенты? У нас присутствие государства в экономике ближе к трем четвертям. Зачем раскрывать о себе дополнительную информацию, создавать отдел по работе с инвесторами? Это большая боль российского фондового рынка во все годы его существования.

Он сейчас мало кому нужен из эмитентов, он не соприкасается с прочими рынками, на него не приходят иностранные инвестиции, компании не получают финансирование и имеют крайне скромную капитализацию.

Такая идея возникла не от хорошей жизни, но она достаточно логична. Российские структуры покупают ушедший западный бизнес с дисконтом. Может быть, он, поскольку потерял интеграцию с иностранными собственниками, не такой эффективный, но часто ли появляется возможность купить завод за копейки? Раз ты находишься в столь выгодном положении, почему бы не принудить тебя сделать шаг навстречу фондовому рынку?

Вместе с тем все, что сейчас дополнительно появляется на бирже, вынужденно будет пользоваться спросом, потому что раз уж ты на рынок пришел, то тебе нужен хоть какой-то диверсифицированный портфель».

При этом у некоторых компаний, которые покинули российский рынок, есть опцион на обратный выкуп. Право вернуться в страну сохранили, например, Renault и Mazda. Но если компании будут выводить на биржу принудительно, то эти перспективы станут туманными, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Мы привыкли к тому, что договор превыше всего. Но иногда закон трактуется так, как его хотят трактовать. То есть действительно можно принудительно разместить бумаги, но тогда это будет нарушением договора о возможности обратного выкупа по опциону. Получается, что если вдруг он сработает, то кто-то должен будет выкупить эти акции и передать их во владение той компании, которой раньше целиком и полностью принадлежало это юридическое лицо.

Вместе с тем процесс первичного размещения акций на бирже не такой простой и не такой прямой, как многим кажется. Идет очень серьезная подготовка для того, чтобы стать публичной компанией и вести свои дела в соответствии с правилами раскрытия информации.

Когда это делается директивно, то, действительно, существует риск того, что эта компания может не привлечь частных или институциональных инвесторов во время первичного размещения.

Соответственно, есть риск того, что эти бумаги с первых же дней торгов окажутся в очень глубоком минусе, и стоимость компании будет существенно ниже, чем в тот момент, когда ее продавали со скидкой в 50% и более».

Новое условие для сделок с иностранными активами поддерживают и в Центробанке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина называла небольшое количество эмитентов проблемой российского рынка. Кроме того, она считает, что на биржу должны активнее выходить и госкомпании.

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Илья Сизов