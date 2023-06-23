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На Кубани для кинопроизводителей ввели новую меру поддержки

Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал для кинопроизводителей новый вид микрозайма «Кино». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприниматели в сфере кинематографии смогут получить до 5 млн руб. по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трех лет. Средства выделяются на закупки оборудования и услуг.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что в 2023 году сумму рибейтов увеличили на 30%. О введении профильного займа предприниматели просили на заседаниях кинокомиссии.

«Для нашего региона кинопроизводство — отрасль особого внимания. Это не только продвижение Краснодарского края, но и занятость бизнеса. Благодаря системе рибейтов за два года мы поддержали 25 кинокартин на общую сумму более 57 млн руб.»,— отметил Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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