Задолженность районов и поселений Кубани за электроэнергию превысила 260 млн рублей

Общая сумма исков поставщика электроэнергии к администрациям районов и поселений составляет более 260 млн руб. В связи с этим вице-губернатор Андрей Прошунин поручил муниципалитетам усилить соблюдение платежной дисциплины, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Собственных средств для погашения задолженности у них нет. Краевого бюджета на всех не хватит, наращивать долги недопустимо. Необходимо незамедлительно начать работу по передаче объектов на баланс сетевым организациям»,— сказал Андрей Прошунин на совещании с представителями муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций.

Представители муниципалитетов объяснили, что задолженность образовалась в основном из-за отсутствия договорных отношений между потребителями и поставщиками электроэнергии. Кроме того, причиной стали потери в электросетевом комплексе, не переданном на баланс ресурсоснабжающей организации.

Андрей Прошунин поручил активизировать работу в этом направлении. Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края поставило вопросы платежной дисциплины за потребляемые энергоресурсы на особый контроль.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram