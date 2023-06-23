В Краснодаре на территории ЖК «Мультиплекс Кино» увеличат количество рабочих

В скором времени на первом и втором литере ЖК по улице Уральской увеличат количество рабочих до 320 человек. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Глава города провел заседание межведомственной комиссии, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с восстановлением прав обманутых дольщиков. Евгений Наумов отметил, что благодаря представителям инициативных групп можно будет узнать правду о реальном количестве рабочих на стройплощадке и, соответственно, темпах строительства.

— Однажды этих людей уже обманули, и мы не имеем права подвести их. До конца года при поддержке губернатора Кубани и администрации региона, прокуратур края и города, Фонда развития территорий обязаны решить этот вопрос раз и навсегда,— рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Также в заседании приняли участие заместители главы, руководители профильных департаментов, представитель прокуратуры города и инициативных групп дольщиков. Всего в Краснодаре насчитывается около 40 проблемных объектов.

По словам исполняющего обязанности директора департамента строительства Александра Мадовского, уже в начале сентября дольщики ЖК «Свобода» получат ключи от квартир. Он также отметил, что готовность первого и второго литера ЖК «Усадьба» составляет 92%, а третьего и четвертого — 87%. Всего на объекте задействованы 48 человек.

В то же время на территории ЖК «Сердце» на ул. Школьной строительными работами занимаются 350 человек. В пятом литере ЖК «Солнечная долина» в пос. Пригородном завершаются кровельные работы, а также идет врезка водопровода. За ситуацией на объекте следит департамент строительства.

Валерия Каманина

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