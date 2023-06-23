В Ярославском МЧС предупредили о сильном дожде

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили об ухудшении погодных условий. Сегодня ночью в регионе ожидается дождь, местами сильный, предупреждают в ведомстве со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

По данным МЧС, неблагоприятная погода сохранится и на завтрашний день: 24 июня в отдельных районах области пройдет кратковременный дождь.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ»,— говорится в сообщении МЧС.

Алла Чижова