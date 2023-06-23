Адвоката осудили за покушение на мошенничество

Кировский районный суд Уфы вынес приговор адвокату Кировского районного филиала «Башкирской республиканской коллегии адвокатов», сообщает пресс-служба СКР по республике. Он признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Равиль Гимаев.

По материалам дела, в октябре прошлого года Равиль Гимаев защищал интересы жителя Уфимского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Юрист ввел супругу своего доверителя в заблуждение о возможности отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, а также изменения статуса подозреваемого на свидетеля. Подсудимый получил от женщины 1,5 млн руб. якобы для дальнейшей передачи сотрудникам полиции. При получении денег его задержали сотрудники правоохранительных органов. Адвокат признал вину.

Суд приговорил его к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте