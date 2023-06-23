В Екатеринбурге открылась выставка продукции, произведенной заключенными

Во Дворце молодежи в Екатеринбурге прошел первый день работы выставки продукции, которую делают заключенные в колониях Свердловской области и соседних регионов. Она также будет работать 24 июня, в субботу, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает выставку Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Во Дворце молодежи в Екатеринбурге прошел первый день работы выставки продукции, которую делают заключенные в колониях Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает выставку Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Во Дворце молодежи в Екатеринбурге прошел первый день работы выставки продукции, которую делают заключенные в колониях Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

На выставке демонстрируются и продаются товары из дерева и металла, мебель и швейные изделия, сувениры, товары народного потребления, продукты питания. Товары для дачи и сада выставлены на площадке перед Дворцом.

Выставку посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, муниципалитет уже закупает малые архитектурные формы и скамейки у ФСИН, готов рассмотреть варианты сотрудничества в рамках обеспечения школ и других сферах. Как отметил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, производство такой продукции является одним из важных этапов в перевоспитании заключенных.

Выставка проходит уже в 12-й раз. В прошлом году на выставке удалось продать товаров на 3,5 млн руб.

Ранее пресс-служба ГУФСИН сообщала, что объем продукции, производимой в колониях, увеличился в 2022 году почти в три раза. Стоимость всей произведенной в прошлом году продукции составила 2,8 млрд руб.

Анна Капустина