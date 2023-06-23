«ТНС энерго Нижний Новгород» снизило чистую прибыль и рентабельность

Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» утвердило годовой отчет за 2022 год. В прошлом году общий объем выручки энергосбытовой компании составил 50,345 млрд руб., увеличившись на 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом чистая прибыль заметно снизилась и составила 1,4 млн руб. (для сравнения, в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 16,9 млн руб). Судя по финансовым показателям, рентабельность активов «ТНС энерго НН» в 2020-2022 годах снизилась с 0,09% до 0,01%. Рентабельность собственного капитала за эти три года упала с 11,89% до 0,51%.

По этому поводу руководство компании отметило, что показатели рентабельности по состоянию на конец года остались в положительной зоне, что свидетельствует о «достаточной эффективности» использования активов и собственного капитала. Вместе с тем компания активно гасила долги перед Россетями – общая кредиторская задолженность общества в прошлом году снизилась с 16,1 млрд до 12,5 млрд руб.

ПАО «ТНС энерго НН» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Нижегородской области, обслуживая более 34 тыс. юридических лиц и более 1,3 млн лицевых счетов граждан. Ее доля на региональном рынке продаж электроэнергии составляет 52,6%.

Иван Сергеев