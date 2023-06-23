Парламент Нигера убрал из гимна благодарность Франции за свободу

Парламент Нигера одобрил текст нового национального гимна «Честь отечества». С 1961 года гимном являлся «La Nigerienne», текст которого написал француз Морис Альбер Тирье. В августе 1960 года Нигер обрел независимость от Франции, о решении изменить национальный гимн президент Махамаду Иссуфу объявил в ноябре 2019 года. В старом гимне некоторые усматривали благодарность бывшему колонизатору — Франции.

Все присутствующие 149 депутатов проголосовали за законопроект о новом государственном гимне, сообщает издание Euro DayFR со ссылкой на парламентское радио. Правительство Нигера обосновало решение об изменении гимна тем, что «от Второй мировой войны до обретения независимости Нигер пережил политическую эволюцию».

В тексте старого гимна многие усматривали благодарность бывшему колонизатору Франции, жители Нигера критиковали третью и четвертую строчки гимна: «Будем гордиться и благодарить/За нашу новообретенную свободу!»

Мария Федотова