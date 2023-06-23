В Смольном заявили о 70% готовности Шуваловского проспекта

Готовность Шуваловского проспекта в Приморском районе составляет 70%, рассказали 23 июня в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Строительные работы ведутся на Шуваловском проспекте от Планерной улицы до Богатырского проспекта и Камышовой улицы. Как рассказали в Смольном, выполнено 70% всех работ, на объекте задействованы 90 сотрудников и более 44 единиц спецтехники.

В настоящий момент завершены работы по устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Мостовики продолжают возводить 135-метровый мост через реку Глухарка. Планируется, что обустройство Шуваловского проспекта позволит разгрузить улицы Савушкина и Планерную для пешеходов и развязку с Богатырским проспектом для автомобилистов, заключили в Смольном.

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