В Ярославской области сократилось количество сельских жителей

В Ярославской области за пять лет численность сельского населения сократилась на 3502 человека. В сравнении с 2018 годом отмечено снижение рождаемости на селе на 18,3% и общий рост смертности на 3,1%. Об этом на публичных слушаниях в Ярославской областной думе рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская деревня

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Ярославская деревня

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Самое большое снижение численности населения произошло в Даниловском районе (на 30,1% по сравнению с 2018 годом), Пошехонском (на 28,8%), Первомайском (24,9%), Тутаевском (20,4%) и Некоузском (27,8%) районах.

В шести муниципальных районах отмечается прирост сельского населения. Это Переславский округ, Большесельский, Некрасовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский МР. Прирост составил от 0,3% в Переславском городском округе до 19,9% в Ярославском районе.

Андрей Иванов