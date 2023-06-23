Министр экономики Кубани прокомментировал поправки в закон о развитии ГЧП

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев прокомментировал законопроект о развитии ГЧП в инфраструктурных проектах, который приняли депутаты Госдумы РФ в трех чтениях. Министр считает, что документ повысит гарантии частных инвесторов и стимулирует приток инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уверен, что совершенствование нормативного регулирования позволит повысить количество проектов, реализуемых на Кубани с применением механизмов ГЧП»,— отметил Алексей Юртаев.

Он подчеркнул, что сейчас на Кубани в рамках концессий строят школы, модернизируют объекты водоснабжения и водоотведения, а также развивают транспортную дорожную сеть. Всего реализуют 68 проектов на сумму около 95 млрд руб.

Принятые изменения в закон закрепляют практику по взаимодействию с концессионером в части структурирования финансового участия концедента. Документ устанавливает, что капитальным грантом можно оплатить не более 80% расходов на создание или реконструкцию объекта. При этом возмещать расходы концессионеру будут исключительно после ввода объекта в эксплуатацию.

Для участия в конкурсе концессионер сможет теперь в качестве обеспечения заявки на участие предоставлять банковскую гарантию. Согласно поправкам, конкурс можно будет проводить в электронной форме, вся информация о концессионных соглашениях, которые выполняют в данный момент, будет публиковаться на сайте Минэкономразвития РФ. Это повысит прозрачность механизмов ГЧП. Кроме того, новый документ сокращает срок принятия решения о реализации проекта ГЧП с 60 до 30 дней, по аналогии с концессиями.

Татьяна Ручкина

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