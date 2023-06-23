В Самарской области возбуждено уголовное дело против председателя сельхозкооператива «Им. Буянова»

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 28 работникам производственного сельскохозяйственного кооператива (ПСК) «Им. Буянова», сообщает прокуратура Хворостянского района Самарской области.

Задолженность, по данным прокуратуры, превысила 1 млн руб.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отношении председателя производственного сельскохозяйственного кооператива по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам организации»,— говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Сабрина Самедова