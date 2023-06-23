Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле горит склад во Фрунзенском районе

В Ярославле на улице Песочной,1 загорелся склад, на месте работают спасатели. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: Фото из группы «Вконтакте» «Подслушано в Ярославле»

Фото: Фото из группы «Вконтакте» «Подслушано в Ярославле»

По данным ведомства, возгорание произошло внутри склада в кирпичном и смежным с ним металлическом здании. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава. В 15:40 в пресс-службе МЧС сообщили о локализации пожара на площади 140 кв.м.

По адресу Песочная, 1 в Ярославле расположен магазин-склад кондитерских изделий. На настоящий момент в МЧС не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...