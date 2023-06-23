В Ярославле горит склад во Фрунзенском районе

В Ярославле на улице Песочной,1 загорелся склад, на месте работают спасатели. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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По данным ведомства, возгорание произошло внутри склада в кирпичном и смежным с ним металлическом здании. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава. В 15:40 в пресс-службе МЧС сообщили о локализации пожара на площади 140 кв.м.

По адресу Песочная, 1 в Ярославле расположен магазин-склад кондитерских изделий. На настоящий момент в МЧС не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Алла Чижова