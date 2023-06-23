На компенсацию затрат промпредприятиям Кубани направят 36,6 млн рублей

Промпредприятиям Краснодарского края выделят из регионального бюджета более 36,6 млн руб. на компенсацию затрат. Субсидии по трем направлениям предоставят девяти промпредприятиям Краснодара, Лабинского и Северского районов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из общей суммы более 25,7 млн руб. направят на компенсацию затрат производителей на уплату процентов по кредитам, которые российские банки выдали на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности. Еще более 8,7 млн руб. пойдут на компенсации до 80% затрат на первый взнос при покупке в лизинг отечественного оборудования для выпуска продукции. За счет 2,1 млн руб. планируют возмещать затраты предприятий, реализующих инвестпроекты по модернизации и развитию производств.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что всего в этом году на реализацию госпрограммы по развитию промышленности выделят более 1,5 млрд руб. Средства направят в том числе на реализацию десяти направлений субсидирования. Их выделят девяти промпредприятиям, которые производят тяжелые станки, металлоконструкции, сельхозтехнику и оборудование, бентонитовую продукцию, нефтегазовое оборудование, строительные изделия из пластмассы, упаковки, а также ортопедические матрасы и товары для сна.

Татьяна Ручкина

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