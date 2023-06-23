В Тюменской области до 2030 года построят около 14 млн квадратных метров жилья

На практической конференции для регионов Урала и Сибири от банка «Дом.РФ» в Тюмени губернатор Александр Моор заявил о запланированном строительстве порядка 14 млн кв. м жилья в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального информационного центра правительства.

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По словам Александра Моора, цели у региона «амбициозные, но достижимые благодаря сотрудничеству с застройщиками и институтами развития». На конференции более 100 представителей застройщиков и власти обсудили применение механизмов компании и возможности по опережающему развитию экономики.

По данным Telegram-канала, регион занимает первое место по вводу в эксплуатацию жилья на федеральных земельных участках. Сейчас в Тюменской области при участии компании «Дом.РФ» реализуются 19 проектов с потенциалом строительства 4,5 млн кв. м жилья.

Основная деятельность «Дом.РФ» — финансирование инфраструктуры путем предоставления займов.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что банк «Дом.РФ» предоставит инфраструктурный заем в размере 700 млн руб. для развития жилого микрорайона «Плеханово» в Тюмени. По данным правительства, в Тюмени в 2022 году был введен в эксплуатацию первый в России дом, инфраструктура для которого построена за счет льготного финансирования.

Полина Хабарова

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