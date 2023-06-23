На улице в Металлургическом районе Челябинска на месяц ограничат движение

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по шоссе Металлургов в Металлургическом районе. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщает администрация города.

Ограничения будут действовать с 24 июня по 24 июля на участке от улицы Черкасской до Жукова. Движение трамваев по шоссе полностью закроют от кольца «Першино» до улицы Монтажников. На время капитального ремонта путей трамваи №№10,19 и 20 ходить не будут, №№3, 14 и 18 проследуют до Першино.

Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №№15, 31, 41, 47, 71, троллейбусами №№7 и 14, а также трамваем №9. Кроме того, вводится компенсационный маршрут – КМ2 «Черкасская — ЦХП». Он будет ходить только в часы пик каждые 15-20 минут.

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