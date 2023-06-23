Полиция проверит вырубку деревьев и засыпку русла реки Цемес в Новороссийске

Полиция Новороссийска проводит проверку по сообщениям о незаконной вырубке деревьев вдоль реки Цемес и засыпке грунтом ее русла. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Информация о незаконной рубке в раойоне улицы Промышленной, 1Г ранее появилась в соцсетях. Выехавшие на место сотрудники администрации Приморского внутригородского района подготовили фотоматериал и направили заявление в полицию для разбирательств.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении УМВД по Новороссийску.

Наталья Решетняк

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